Canal+ à travers Canal+ Bénin se préoccupe du développement du cinéma béninois. Et le groupe contribue déjà à l’essor de ce cinéma. C’est dans cette optique qu’il a donné pendant deux jours, l’espace adéquat pour la diffusion des films des Béninois afin que des Béninois puissent les voir. Ainsi, depuis ce jeudi 18 février 2021, Canal+ Bénin en partenariat avec les promoteurs du festival Lagunimages et Ciné 229 Awards, fait la projection d’une vingtaine de films réalisés par des Béninois à Canal Olympia à Cotonou.

Ce jeudi 18 février 2021, des Béninois sont allés voir les films béninois projetés à Canal Olympia à Cotonou. Canal+ Bénin en partenariat avec les promoteurs du festival Lagunimages et Ciné 229 Awards a choisi de faire pendant deux jours des projections gratuites de films béninois pour permettre aux Béninois de se rendre compte de ce qui se fait au plan local. Pour la directrice entrante de Canal+ Bénin, Yacine Alao l’un des objectifs du groupe est contribué au développement du cinéma au Bénin. Car, «aujourd’hui, il y a beaucoup de talents dans la communauté des cinéastes ». «C’est important pour nous de les mettre en valeur ». C’est pour cela que cette société a décidé de jouer sa partition pour que les cinéastes Béninois puissent être visibles par le plus grand nombre. Aujourd’hui, «n’importe qui peut venir à Canal Olympia sur ces deux jours pour voir ce qu’est le cinéma béninois parce qu’il est peu connu mais très talentueux ». Donc «on a des lauréats de plusieurs festivals qui sont là tels que le festival de Lagunimages ».

Ce vendredi 19 février 2021 ce sera les lauréats du Ciné 229 awards. L’objectif c’était de faire en sorte qu’il y ait des courts métrages qui puissent être vus dans les salles comme Canal Olympia. Demain, c’est faire en sorte qu’il y ait des réalisateurs béninois, des acteurs béninois qui travaillent sur des films, des œuvres, des séries qui puissent être visible par le plus grand nombre sur Canal+. Si la directrice ne peut pas dire avec certitude que ces courts métrages vont être diffusés sur les chaines Canal+, elle rassure que Canal+ Bénin travaille pour qu’en fonction de la qualité des œuvres, que la diffusion se fasse. L’ambition c’est d’arriver à pourvoir placer des courts métrages béninois de qualité sur e bouquet. Jonathan Lett, directeur sortant de la société, a remercié tout le monde du cinéma béninois qui l’a fait vibrer durant des années.

26 films-documentaires

Il a rappelé que lors de l’inauguration de Canal Olympia en 2017, il avait annoncé que le plus important pour lui, qu’on puisse diffuser des films Béninois dans la salle et que les Béninois puissent venus voir. Donc, il se réjouit de la diffusion effective des films même si ce n’est pas pour la première fois que cela se fait à Canal Olympia. Au total 26 courts métrages vont être projetés. Ce jeudi, ceux qui ont effectué le déplacement de Canal Olympia ont eu droit à 15 films-documentaires qui ont remporté déjà un prix à un festival. Entre autre films-documentaires projetés, il y a «De Tchébélou à Savalou », «Incompris », «Awalé », «Iréti », «Orisha » et «Le Taureau ». Le producteur du film documentaire «De Tchébélou à Savalou » a salué l’initiative. Pour lui, cela met en lumière le travail effectué par les cinéastes au Bénin.