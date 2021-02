Un contrôle de routine des douanes béninoises a viré à un affrontement à Kétou. En effet, dans la matinée de ce lundi 01 février 2021, des tirs nourris ont été entendus dans la commune de Kétou dans le département du Plateau. Il s’agit d’une activité régalienne des douanes qui a très tôt mal tourné. Bilan? plusieurs personnes blessées.

Les populations de la commune de Kétou ont vécu une matinée de tension ce lundi 01 février 2021. Un contrôle des douanes béninoises a dégénéré en conflit et a occasionné des tirs nourris entre populations et disciples de Saint Mathieu. Il s’agit en effet, d’une opération de contrôle de pièces de motos mais aussi d’une opération de lutte contre l’essence frelatée, selon plusieurs sources.

Des individus activement recherchés se sont opposés à l’opération. Les éléments des douanes ont dû faire recours à la police républicaine et à l’armée pour protéger le poste de douane de la localité. Pour le moment, pas de pertes en vie humaine mais dans le rang des blessés, on compte assez de blessés.