Après avoir succédé à Gilbert Ulrich Togbonon, le nouveau procureur de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) Mario Metonou renoue avec l’interpellation des acteurs politiques. Une convocation signée du procureur spécial de la juridiction a été adressée vendredi 19 février dernier à Dramane Tidjani du parti « Les Démocrates ».

Le mis en cause est membre de l’opposition et proche de Réckya Madougou, candidate désigné à la présidence par « Les Démocrates » pour l’élection présidentielle du 11 avril prochain. Son interpellation fait suite sans doute à une enquête judiciaire ouverte par le procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

« Le procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme invite monsieur Bio Dramane Tidjani à se rendre impérativement à son cabinet lundi 22 février 2021 à 10 heures précises pour affaire le concernant », peut-on lire sur la convocation à lui adressée et qui circule sur les réseaux sociaux.

D’aucuns ont estimé que son interpellation fait suite aux déballages qu’auraient fait le député Souwi de l’Union Progressiste dans le cadre des parrainages liés aux élections présidentielles du 11 avril prochain. Rappelons que des cadres du parti de l’opposition ont été écoutés par le procureur spécial près la juridiction.