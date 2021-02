Au cours de la cérémonie d’échanges de vœux avec le conseil municipal de Cotonou, le maire Luc Atropko a dévoilé, ce samedi 30 janvier 2021, les grands axes de son plan stratégique pour le développement de la ville capitale économique du Bénin. Dans ce plan stratégie, le maire prévoit un programme d’amélioration de la mobilisation des ressources propres et un programme d’assainissement des ressources financières et d’amélioration de la qualité des dépenses.

Le maire et son conseil envisage un programme d’embellissement de Cotonou à travers un projet de lutte contre l’affichage sauvage, de réforme dans le secteur de la publicité en gros, de libération des trottoirs, d’interdiction des ventes à la sauvette, de verdissement de la ville, d’embellissement des places publiques de la ville et d’entretien de ses infrastructures. De même, il est prévu «un programme d’amélioration de l’accès aux services sociaux de base à travers un projet d’appui à l’éducation des écoliers et élèves, la formation des jeunes à l’entreprenariat et aux métiers professionnels, la construction d’infrastructures éducatives et socio communautaires ». Un programme de réalisation d’infrastructures stratégiques à travers un projet de construction des points de recharge pour les voitures électriques, la construction des toilettes publiques est en cours d’élaboration. Il en est de même pour le programme d’amélioration de la mobilité urbaine à travers un projet de modification du plan de circulation, de réalisation des voies secondaires et tertiaires et d’interconnexion avec les voies asphaltées, un projet d’implantation de nouveaux feux tricolores et leur digitalisation, la réalisation de parking modernes.

Dynamisation de l’administration municipale

Une priorité du maire, c’est la dynamisation de l’administration municipale en vue de sa dématérialisation. Dans ce cadre, un programme sera mis en place et à travers plusieurs projets dont ‘’La Mairie Mobile’’ qui rapprochera davantage l’administration de l’administré, la digitalisation, la construction de l’hôtel de ville et la construction des treize sièges d’arrondissement de Cotonou seront une réalité. La mairie a en vue un programme de promotion de l’entreprenariat à travers le projet de l’animation saisonnière du marché des créateurs et des Start up de Cotonou, le soutien aux entreprises dans leurs démarches pour rencontrer des clients potentiels sur la scène nationale et internationale, la participation de la ville de Cotonou et d’acteurs clé de son économie aux évènements internationaux à Cotonou et à l’étranger, l’accompagnement des Start up.

Quid du sport, de la culture…

Le sport et la culture ne sont pas oubliés. Le maire et son conseil envisage un programme sport, art, culture et l’inclusion sociale à travers un projet dans le domaine du football, du handball, du basketball, du cyclisme, de la marche tant pour le personnel municipal que pour les jeunes et les moins jeunes habitants de Cotonou, les jeux de société (belottes, domino, scrabble etc…) ; l’organisation de spectacles son et lumière pour la production des artistes et l’éclosion de nouveaux talents artistiques dans la ville, le festival des arts et de la culture de Cotonou qui sera en son temps, une fête populaire mais aussi un évènement artistique qui révèlera davantage, les valeurs et les potentialités culturelles, culturelles et touristiques de Cotonou. Les autorités municipales envisagent de renforcer les capacités de la police municipale pour la sécurité et la sureté de la ville à travers un projet de relecture des lois régissant la police municipale, un projet relatif à sa formation et à son équipement, un projet d’installation de la vidéo surveillance, et une volonté de mieux collaborer avec la police républicaine.