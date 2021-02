Les acteurs de l’opposition consolident leur collaboration. C’est le cas du Mouvement populaire de libération (MPL) et du duo candidat à la présidentielle prochaine Corentin Kohoué-Irénéé Agossa. Les deux parties ont eu de fructueux échanges mercredi 17 février au siège du MPL à Cotonou. Plusieurs sujets ont été au cœur des échanges.

La visite de courtoisie et d’échanges vise à unir les forces pour une alternance crédible au soir du scrutin présidentiel. « La question que nous nous posons au niveau du MPL, ce n’est pas comment eux ils se sont arrangés pour obtenir ce que nous nous avons cherché et qu’on n’a pas pu trouver. La chose la plus importante aujourd’hui, nous avons promis l’alternance au peuple », a fait savoir Sabi Sira Korogoné, président du MPL.

Cette démarche entre dans le cadre d’une série de plusieurs séances qu’aura à faire le duo candidat Corentin Kohoué-Irénéé Agossa, a annoncé Korogoné. Le Mouvement populaire de libération s’apprête à mener les mêmes discussions auprès du duo candidat du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent en vue de consolider les liens pour un scrutin crédible et apaisé.

L’initiative est salutaire et participe à l’unité des acteurs de l’opposition, a fait savoir l’ancien Préfet candidat Corentin Kohoué. L’alternance au sommet de l’Etat devra être une réalité tant que l’opposition réalise le consensus pour battre le président Patrice Talon, soutient l’ancien collaborateur de Boni Yayi.