Au Bénin, la candidate à la présidentielle recalée par les autorités à la présidentielle, Reckya Madougou est une fois encore sortie du silence. Après le feuilleton sur les parrainages et le rejet de sa requête par la Cour constitutionnelle, la candidate des démocrates a réagi à de nouvelles rumeurs lancées sur la toile. Elle profite de l’occasion pour envoyer un message clair aux députés et aux auteurs de “grotesques insinuations” .Lire ci-dessous un extrait de sa déclaration.

Invention d’une prétendue conspiration pour me faire arrêter?

A la suite de la conférence de presse orchestrée par le pouvoir en place et tenue par certains députés ce jour 18 février 2021, il nous revient de sources concordantes que le pouvoir en place chercherait des alibis montés de toutes pièces pour m’interpeller à la CRIET en insinuant que de part mes relations au plan international je serais entrain d’inciter à un soulèvement populaire.Je tiens à souligner que notre combat, nous le mènerons par les urnes et conformément aux règles démocratiques. Nous connaissons nos droits. Il ne sert donc à rien d’user de ces viles pratiques espérant ainsi nous intimider.Ces députés en question savent bien ce qu’ils sont venus me dire au sujet du président sortant et du régime auquel ils appartiennent pourtant. C’est eux qui sont venus chez moi pas l’inverse. Tout le monde aura donc constaté que ma candidature dérange ceux qui ont pris notre pays en otage et elle déstabilise les plans ourdis pour soumettre tout le monde.Avec mes avocats, je porterai immédiatement plainte contre les auteurs de ces grotesques insinuations.En tout état de cause, ma famille politique, celle biologique, le peuple béninois et la communauté internationale tiendront responsable le pouvoir en place pour toute tentative visant à me priver de mes libertés et de l’intégrité physique de ma personne. Nous avons encore en mémoire le cas du candidat Ganiou Soglo nuitamment criblé par balles par des inconnus jusqu’ici non élucidé.Nous ne leur demandons que d’ouvrir la compétition pour laisser libre choix au peuple souverain.#OuvrezLesElections

Reckya Madougou