Arrivée à Cotonou dans la nuit de ce jeudi 11 février 2021, la star de la musique R&B Singuila a tenu une conférence de presse ce vendredi 12 février 2021 dans l’un des restaurants huppés situé dans la Haie Vive, un des quartiers résidentiels de la ville de Cotonou. Il était question de parler du lancement du nouvel album de l’artiste et d’informer les médias et les populations sur les contours de la tenue des deux concerts prévus par la star les samedi 13 et dimanche 14 février 2021.

C’est désormais une réalité, Singuila a lancé son 5è album. Et c’est au Bénin à Cotonou que l’artiste a choisi de faire ce lancement ce vendredi 12 février 2021. Pour la première fois, il lance un album en Afrique. En conférence de presse avec à ses côtés les organisateurs du double concert et les sponsors dont Canal+, il a justifié le choix du pays par le passé historique et glorieux du royaume du Dahomey qui est devenu aujourd’hui Bénin. Pour lui, il était important que pour une première fois en Afrique, que ce soit le Bénin, l’ancien empire dont la gloire a traversé les frontières africaines.

Et il s’agit d’un album d’afro musique de 12 titres. Cet album est fait de plusieurs types de morceaux dans un style d’afro musique. On y retrouve des histoires sur fond musical avec des collaborations avec d’autres artistes comme Fally Ipupa. Il raconte que lors du confinement pour cause de coronavirus, il a mis en place une plateforme virtuelle où il échange avec les internautes et les fans sur des sujets ayant trait à l’amour. C’est là que les internautes ont commencé par l’appeler ‘’Docteur love’’. Alors, comme les morceaux de l’album sont, d’une certaine manière, des résumés de ces échanges, il a choisi d’intituler l’album «Docteur love ».

Concernant le concert de ce samedi 13 février à Canal Olympia de Cotonou, Singuila rappelé que l’idée c’est d’apporter la joie au cœur de tous ceux qui vont faire le déplacement. Et cela doit se faire en veillant à la santé de tous. C’est pourquoi, il sera imposé le respect des mesures barrières. Et lors de ce concert organisé par le Groupe Empire à travers Universal music africa avec le sponsoring de Canal+, les spectateurs auront droit un peu plus d’une heure de prestation de Singuila. Ce concert sera agrémenté par les prestations des artistes Béninois comme Sessimè, Zeynab et Togbè. Un second concert est prévu pour le dimanche 14 février à Family beach. Et à en croire le coordonnateur de l’évènement, Auguste Amoussou, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre et où le Bénin va accueillir des évènements d’envergures.