Bernard Hounsou, chef de l’arrondissement de Calavi centre jusqu’au moment de l’éclatement de la dite affaire a dit au tribunal ce qu’il connait du dossier. L’élu de l’Union Progressiste a déclaré à la barre avoir aidé dame Kpohinto à acheter les conventions de ventes des 325 parcelles.

Dans sa déclaration, Bernard Hounsou dit avoir investi plus de 25000000 de francs Cfa dans la dite affaire pour aider la présumée propriétaire. “J’ai acheté 12 parcelles à raison de 6.000.000 de francs l’unité“, a-t-il fait savoir. En revanche, 15 parcelles ont été données à un groupe de cadres au ministère de la justice à l’époque, a ajouté Bernard Hounsou. Par ailleurs, six conseillers communaux ont reçu chacun une parcelle dont les deux premiers adjoints au maire Victor Adimi et Julien Honfo.

Le prévenu à la barre a annoncé avoir pris la bagatelle de 5.000.000 de francs CFA respectivement chez ses collègues chefs d’arrondissement de Hêvié, Patrice Hounyeva et d’Akassato. La plainte formulée par la plaignante faisant état d’abus de fonction et de signature à blanc de convention contre son gré n’est pas fondée, a martelé Bernard Hounsou.