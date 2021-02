C’est un secret de polichinelle. Elon Musk, le patron de Tesla est un ardent défenseur des monnaies numériques notamment le Bitcoin. Récemment sa société a acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin faisant grimper le prix de la monnaie virtuelle. De 39 mille 500 dollars, il est passé à 46 mille 856. Ce qui fait une augmentation de près de 19%. Après avoir réalisé cette bonne action en faveur de la monnaie numérique la plus célèbre du monde, Musk a fait un commentaire qui a cette fois ci desservi le bitcoin.

En effet, alors qu’il répondait à un utilisateur de Twitter qui soutenait que l’or était meilleur que le bitcoin et l’argent conventionnel, l’ingénieur sud-africain a affirmé que le prix du bitcoin et de l’éthereum (deuxième grande cryptomonnaie) semblait élevé. «L’argent n’est que des données qui nous permettent d’éviter les inconvénients du troc…Cela dit, BTC et ETH semblent élevés lol » a-t-il écrit sur le réseau social à l’oiseau bleu samedi dernier.

Le Bitcoin est un moyen « extrêmement inefficace de mener des transactions »

Après ces écrits du milliardaire sud-africain, le Bitcoin est tombé en dessous de 50 mille dollars ce qui représente 17% de réduction sur sa valeur marchande qui était de 1000 milliards de dollars. Alors qu’il était à 56 mille 500 dollars, le prix de la monnaie électronique a chuté à 47 mille 400 dollars, son plus faible depuis mi-février. Inutile de dire que la cryptomonnaie a des détracteurs. L’un d’eux est la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen.

Elle trouve que le Bitcoin est un moyen « extrêmement inefficace de mener des transactions ». « Je ne pense pas que le bitcoin…soit largement utilisé comme mécanisme de transaction. Dans la mesure où il est utilisé, je crains que ce soit souvent à des fins de financement illicite » a-t-elle déclaré la chaîne CNBC hier lundi. Elle est sur la même longueur d’onde que Bill Gates , un autre pourfendeur de la monnaie virtuelle.