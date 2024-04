Elon Musk prépare une autre grosse révolution

Le 8 août prochain, Tesla prévoit de présenter son tant attendu robotaxi, une initiative ambitieuse du milliardaire américain Elon Musk, patron du célèbre constructeur de véhicules électriques. Cette annonce a été faite par Musk lui-même sur le réseau social X, générant une hausse spectaculaire de 6% de l’action Tesla après la fermeture de la Bourse de New York.

Ce taxi électrique et sans chauffeur constitue une étape majeure dans la vision futuriste de Musk pour l’industrie automobile. En effet, depuis plusieurs années, le magnat n’a cessé de promouvoir les avancées technologiques de Tesla en matière de conduite autonome. Il croit fermement en un avenir où les véhicules se déplaceront de manière autonome, réduisant ainsi les accidents et la congestion routière.

L’idée derrière le robotaxi est que les propriétaires de véhicules Tesla équipés de la technologie FSD (full self-driving) pourront les mettre à disposition en tant que taxis autonomes lorsqu’ils ne les utilisent pas, générant ainsi un revenu supplémentaire. Elon Musk, dans son style caractéristique, a déclaré que le niveau de performance du FSD serait tellement avancé qu’il semblerait étrange de penser qu’à une époque, les humains conduisaient eux-mêmes des voitures, même dans des conditions de fatigue ou d’ivresse.

Cependant, le chemin vers la concrétisation de cette vision n’a pas été sans obstacles. Des préoccupations réglementaires et publiques concernant la sécurité ont ralenti le développement du robotaxi. De plus, Tesla a annoncé des ventes décevantes au premier trimestre, dans un marché des véhicules électriques moins dynamique qu’attendu aux États-Unis en 2023, et fait face à une concurrence accrue de la part des constructeurs traditionnels.

En Chine, le plus grand marché mondial pour les véhicules électriques, Tesla se heurte à une concurrence féroce des constructeurs locaux, notamment BYD, qui a récemment détrôné Tesla en tant que premier vendeur mondial de véhicules électriques au quatrième trimestre 2023.

Malgré ces défis, Elon Musk a démenti vaguement les rapports selon lesquels Tesla aurait abandonné son projet de produire un véhicule électrique abordable, autour de 25 000 dollars, visant à démocratiser l’adoption de cette technologie. Cela témoigne de l’engagement continu de l’entreprise envers son objectif de rendre les véhicules électriques accessibles à un plus large public.