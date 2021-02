Les choses vont mal pour le modèle 777 du constructeur aéronautique américain Boeing, après l’incident qui a failli coûter la vie à 241 passagers qui se trouvaient à bord d’un vol de la compagnie aérienne United Airlines. En effet, le samedi 20 février 2021, un 777-220 qui venait de décoller de Denver dans l’Etat du Colorado, pour se rendre à Hawaï, a été urgemment obligé de faire demi-tour, suite à l’incendie de son réacteur droit.

128 avions cloués au sol

L’avion s’est par la suite posé sur le sol avec succès à l’aéroport de Denver, et aucune victime n’a été recensée. Cependant, tout au long de son retour plusieurs débris sont tombés sur une zone résidentielle, dans une banlieue de Denver, Broomfield. Cet incident a été pris au sérieux par les autorités qui ont décidé de clouer au sol tous les modèles 777 de Boeing, qui sont équipés d’un moteur donné. Ainsi, dans le monde entier ce sont au total 128 avions de ce type qui ont été immobilisés. La FAA, l’autorité fédérale de régulation de l’aviation américaine a ordonné que des inspections supplémentaires soient effectuées sur certains Boeing. Suite à l’incident, l’office national des transports et de la sécurité des Etats-Unis a ouvert une enquête.

Deux compagnies japonaises ont annoncé l’immobilisation de leur Boeing 777

Dans un communiqué, Boeing a fait savoir que : « Pendant que l’enquête est en cours, nous avons recommandé de suspendre les opérations des 69 avions 777 en service et des 59 avions en stock équipés de moteurs Pratt & Whitney 4000-112 ». Par ailleurs, le transporteur aérien sud-coréen Asian Airlines, la compagnie américaine United Airlines et les deux grandes compagnies japonaises All Nippon Airways (ANA) et Japan Airlines ont annoncé le dimanche 21 et hier lundi 22 février 2021, l’immobilisation de tous leurs Boeing 777.