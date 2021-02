Alors qu’elle était en expédition dans la partie septentrionale de Madagascar, une équipe de scientifiques germano-malgaches a découvert un “couple” de caméléon très minuscule. Le mâle (Brookesia nana) dont la taille n’est pas plus grande que celle d’une graine de tournesol mesure 13,5 millimètres et peut tenir sur le boût d’un doigt. Sa longueur totale du nez à la queue est un peu moins de 22 millimètres La collection de zoologie de l’État de Bavière à Munich, le considère comme le plus petit des 11mille 500 espèces de reptiles connues à ce jour dans le monde entier.

Le plus proche parent du nano-caméléon est la Brookesia micra

La femelle, plus grande, mesure au total 29 millimètres de long. Les efforts des scientifiques pour trouver d’autres spécimens de la nouvelle sous-espèce ont été vains. Ils supposent que l’habitat du nano-caméléon est petit comme c’est le cas pour les sous-espèces similaires.

Oliver Hawlitschek, un scientifique au Centre d’histoire naturelle de Hambourg indique dans un communiqué que l’habitat de ce très petit caméléon « a malheureusement été sujet à la déforestation, mais la zone a été placée sous protection récemment ». Ce qui donne une chance de survie à l’espèce. Le plus proche parent du nano-caméléon est la Brookesia micra, légèrement plus grande. Elle a été découverte en 2012.