Sous la présidence Trump, la Chine et les États-Unis ont vécu une relation difficile. Pékin et Washington se sont livrés une guerre commerciale. L’administration Trump a également accusé la Chine de crime contre la minorité musulmane ouïghoure dans la région du Xinjiang. Plusieurs autres décisions et agissements de Donald Trump ont froissé Pékin. L’empire du milieu espère que l’administration Biden va « rouvrir le dialogue entre les deux pays et restaurer une relation bilatérale endommagée sous la présidence de M Trump ». C’est du moins ce qu’a déclaré Wang Yi, ministre chinois des affaires étrangères, lors d’un forum à Pékin.

Pour lui, les États-Unis ont pratiquement interrompu le dialogue bilatéral à tous les niveaux. Il ne souhaite pas que Joe Biden poursuive dans le même sens que Donald Trump en menant des actions pour « réprimer et contenir la Chine ». Ce qui avait de son point de vue, causé des « dommages incommensurables ». Wang Yi a exhorté la nouvelle administration américaine à supprimer les droits de douane sur les produits chinois et à abandonner ce qu’il qualifie de suppression irrationnelle du secteur technologique chinois.

Biden tout aussi ferme contre la Chine

Les États-Unis devraient aussi respecter les intérêts fondamentaux de la Chine et cesser de s’immiscer dans les affaires intérieures de son pays. Pour le moment Washington n’a pas encore répondu à cet appel. Mais le moins qu’on puisse dire c’est que l’administration Biden est aussi partisane de la fermeté à l’égard de Pékin. Le nouveau président américain avait critiqué les pratiques commerciales de la Chine qu’il juge « coercitives et injustes ».

Sur le dossier ouïghour, Biden est également inflexible et adopte la même ligne de conduite que son prédécesseur. La Chine lui tend cependant la main. “Nous sommes prêts à avoir une communication franche avec la partie américaine et à engager des dialogues visant à résoudre les problèmes.” a fait savoir Wang Yi.