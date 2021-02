Plusieurs clichés du nez défiguré de l’actrice chinoise, Gao Liu, ont fait le tour de la toile et ont suscité l’indignation auprès de nombreux internautes, dans le pays. Ce vendredi 5 février 2021, ils étaient nombreux à condamner cette nouvelle tendance dans laquelle nombreux sont les Chinois ont recours à la Chirurgie esthétique. Gao Liu est passé au bistouri pensant qu’une rhinoplastie, pourrait lui permettre de décrocher d’autres contrats et de faire bouger sa carrière.

« Je n’imaginais pas qu’elles seraient le début d’un cauchemar »

Les choses ne se sont cependant pas passées comme prévues. Sur le populaire réseau social chinois Weibo, elle a fait savoir lors de cette semaine, que l’intervention chirurgicale s’est finalement montrée « cauchemardesque ». Sur les photos qu’elle a publiées, on peut voir la jeune femme âgée d’une vingtaine d’années avec des ecchymoses et des pansements sur son nez qui semble infecté. « Je pensais que quatre heures [d’opération] me rendraient plus belle, mais je n’imaginais pas qu’elles seraient le début d’un cauchemar » qui provoquerait des opérations supplémentaires. A l’en croire, elle a été hospitalisée pendant 61 jours et perdu près de 400 000 yuans, soit 51 612 euros, tout en étant incapable de travailler.

330 millions de vues

Il n’a pas fallu longtemps pour que son message suscite de vives réactions sur la toile. Par ailleurs, le hashtag « pourquoi la chirurgie esthétique est-elle de plus en plus courante » a cumulé au moins 330 millions de vues sur Weibo, ce vendredi. Un utilisateur a commenté « je me sens tellement mal pour Gao Liu. Tout le monde devrait prendre ça comme un avertissement et être conscient des risques de la chirurgie esthétique ». Ce commentaire a été aimé plus de 100 000 fois.