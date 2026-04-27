Le 20 avril 2026, en Arizona, Mark Eric Young, un ancien combattant américain de la guerre du Viêt Nam de 76 ans, a été retrouvé vivant après cinq jours d’errance dans la Verde Valley. Il doit sa survie à ses bons réflexes, buvant notamment son urine pour s’yhdrater. Sa disparition avait été signalée par l’un de ses proches suite à son absence lors d’un rendez-vous. L’information a été confirmée par le bureau du shérif du comté de Yavapai et relayée par des médias locaux. Parti seul en randonnée, il s’est en fait perdu suite à une erreur d’orientation.

C’est une belle histoire de survie. En effet, alors qu’il avait pourtant l’habitude de ce parcours, l’ancien combattant Mark Eric Young est parti se promener au sein de la Verde Valley. Il était équipé de quelques provisions, d’une boussole et de comprimés pour traiter l’eau. Mais il s’est perdu. Rapidement, il s’est retrouvé confronté à un environnement hostile et des provisions insuffisantes.

En pleine nature, cet ancien combattant improvise

De facto, il a improvisé pour survivre. Il a notamment expliqué avoir manqué d’eau durant plusieurs jours, une situation critique dans cette région. Pour survivre, il a donc du boire sa propre urine. Si cela n’a rien d’excitant, c’est un geste essentiel qui permet d’apporter au corps ce dont il a besoin pour continuer à avancer.

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Au cours de son errance, il a aussi dû faire face à un serpent à sonnette. Il a indiqué l’avoir neutralisé avec des pierres pour éviter de se faire attaquer. Les attaques de serpents peuvent entraîner des douleurs thoraciques, des maux de tête, une sécheresse de la bouche et des troubles de la vision avant d’entraîner la mort.

Il ère dans la nature, cinq jours durant

Fatigué, épuisé et voyant ses forces diminuer, il a tout de même réussi à continuer son chemin en espérant trouver quelqu’un. De leur côté, les équipes de recherche ont mobilisé d’importants moyens. Professionnels et proches ont participé à des recherches, avant de le retrouver le 20 avril… affaibli, mais bel et bien en vie.