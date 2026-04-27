Recherché par le FBI, un escroc indonésien arrêté en Thaïlande pour des arnaques “hybrides”

Un ressortissant indonésien recherché par le FBI a été arrêté vendredi à Phuket, en Thaïlande, ont annoncé les autorités thaïlandaises. L’homme de 33 ans, soupçonné d’escroquerie à grande échelle, aurait ciblé des victimes dans plusieurs pays en utilisant des techniques mêlant manipulation sentimentale et faux investissements.

Identifié sous le pseudonyme « M. William », il a été interpellé dans un complexe hôtelier de luxe à la suite d’informations transmises par le FBI, selon la police thaïlandaise de l’immigration. Les autorités américaines avaient signalé son arrivée récente sur le territoire thaïlandais après un séjour à Dubaï. Il fait l’objet d’une notice rouge émise par Interpol et est actuellement détenu dans l’attente d’une procédure d’extradition vers les États-Unis.

Une méthode mêlant relations et faux investissements

D’après la police de l’immigration thaïlandaise, le suspect utilisait une technique qualifiée d’« escroquerie hybride ». Ce procédé repose sur l’établissement d’une relation de confiance avec les victimes, souvent via des applications de rencontre ou les réseaux sociaux, avant de les inciter à investir dans de faux produits financiers, notamment liés aux cryptomonnaies.

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Le mode opératoire présenté par les enquêteurs se distingue par l’utilisation de véritables personnes, notamment des mannequins, pour interagir en direct avec les victimes lors d’appels vidéo. Cette pratique rendrait la fraude plus crédible et plus difficile à détecter que les systèmes reposant sur de faux profils ou des images générées artificiellement. Les opérations auraient été coordonnées depuis les Émirats arabes unis, compliquant les investigations internationales.

Selon les éléments communiqués par les autorités américaines, le suspect aurait tiré plusieurs millions de dollars de ses activités frauduleuses, dont une part importante auprès de victimes basées aux États-Unis.

Des réseaux d’escroquerie régulièrement démantelés dans la région

Les autorités de plusieurs pays ont, ces dernières années, multiplié les opérations contre des réseaux d’escroquerie en ligne en Asie du Sud-Est. Des centres organisés, notamment au Cambodge, au Laos ou en Birmanie, ont été identifiés comme des bases d’activités frauduleuses visant des victimes à l’étranger.

Ces structures utilisent des méthodes similaires, combinant interactions sociales et incitations à investir dans des plateformes fictives. Des opérations de police ont déjà permis la libération de personnes contraintes de participer à ces systèmes et l’arrestation de plusieurs suspects impliqués dans ces réseaux transnationaux.

L’homme arrêté à Phuket reste en détention sous le contrôle des autorités thaïlandaises. La procédure d’extradition vers les États-Unis devrait suivre les étapes prévues par les accords de coopération judiciaire entre les deux pays.