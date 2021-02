Ce 17 février, l’activiste Greta Thunberg n’a pas hésité à dévoiler une nouvelle publicité au cours de laquelle elle moque les envies de coloniser Mars. Une publicité qui cible notamment Elon Musk et l’ensemble des personnes prêtent à dépenser des milliards d’euros pour se rendre sur une nouvelle planète mais pas pour régler le problème du climat.

Dans cette petite campagne publicitaire longue d’une minute, la jeune activiste lance un appel à toutes les personnes, tous les héros qui seront prêts à tenter l’aventure en direction de Mars. Une sorte de main tendue vers l’histoire avant que la chute, surprenante, ne vienne finalement rappeler la dure réalité.

Greta Thunberg adresse un message à Elon Musk

« Et pour les 99 % qui resteront sur Terre, nous ferions mieux de corriger le changement climatique » pouvons-nous lire à la fin de la publicité. Une manière de pointer du doigt l’élitisme et le fait que seules les personnes privilégiées auront droit à une porte de sortie. Un message adressé à Elon Musk et plus particulièrement à l’entreprise SpaceX qui a pour ambition de créer et développer une colonie sur la planète rouge.

Un projet qui ne ferait pas sens

Une vidéo qui prend également plus de sens quand on sait que d’ici quelques heures, le rover « Perseverance » de la NASA est attendu, afin de se poser sur Mars. Un projet à 2.7 milliards de dollars, qui apparaît comme une incohérence aux yeux des activistes du Friday for Future, le mouvement de Greta Thunberg.