Considéré par les autorités russes comme le « premier » vaccin contre le coronavirus et révélé efficace à 91,6% d’après des résultats d’une étude publiés dans la revue médicale The Lancet et validés par des experts indépendants, l’Iran souhaite coproduire le vaccin russe Spoutnik V. Ankara a en effet, souhaité que ses entreprises prennent part à la production du vaccin et participent de la même façon à sa distribution au Moyen Orient.

C’est le vice-ministre iranien de la Santé et chef de l’Organisation des produits alimentaires et pharmaceutiques, Mohammad Reza Shanesaz qui l’a fait savoir ce mardi 9 février 2021. « Le principal pas dans cette coopération avec la Russie : satisfaire au plus vite le besoin iranien en vaccins, puis l’exportation de ces vaccins. Plusieurs entreprises iraniennes, après avoir pris connaissance des capacités et infrastructures du fabricant russe ont confirmé être en mesure d’assurer la qualité appropriée et le niveau de la production du vaccin », a confié Mohammad Reza Shanesaz à Sputnik.

Satisfaire la demande des pays du Golfe

En participant à la production du vaccin, le vice-ministre estime que les entreprises iraniennes pourront contribuer à l’augmentation et à l’amplification de la capacité de production de Spoutnik V. « En travaillant conjointement avec les sociétés russes et compte tenu de son emplacement stratégique, l’Iran pourra satisfaire la demande aussi bien des pays du Golfe avec lesquels il entretient des relations amicales qu’avec d’autres pays orientaux. Ce sera un partenariat gagnant-gagnant », a poursuivi Shanesaz.

Par ailleurs, l’Iran n’est que l’un des nombreux pays qui souhaitent participer à la production du vaccin russe, a indiqué part Kirill Dmitriev, chef du Fonds russe d’investissements directs (RFPI). A propos de ce souhait émis par l’Iran, Dmitriev a expliqué que le RFPI n’a cessé d’élargir la liste des plateformes internationales de coproduction du vaccin.