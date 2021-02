La Russie a été le premier pays au monde à annoncer la sortie de son vaccin contre la covid-19. Mais très vite, les premiers doutes quant à son efficacité réelle ont été émis. Il faut dire que la phase 3 de test n’aurait pas été véritablement menée. Résultat, il était compliqué de s’assurer de la viabilité de ce traitement.

Mais il y a quelques jours, la revue The Lancet a révélé que Sputnik V, le vaccin russe, présentait un taux de réussite de 91%. Un chiffre assez important qui a poussé de nombreuses démocraties européennes à ouvrir la porte à Sputnik, notamment la France et l’Allemagne. Mais ce vendredi, c’est l’Union européenne qui a décidé de réagir.

Sputnik V, un vaccin sûr à 91%

En visite en Russie, Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’UE, a affirmé que cette annonce était une excellente nouvelle pour l’humanité. Une main tendue qui n’est pas passée inaperçue alors que l’UE fait face à une véritable pénurie de vaccin, Pfizer, Moderna et AstraZeneca n’étant pas en mesure d’assurer les promesses faites.

La Russie tend la main à l’UE et Washington

Ce dernier a ajouté qu’il espérait une pleine coopération entre l’Union européenne et Moscou à ce sujet-là. Un point repris par Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe. Ce dernier a affirmé que des contacts étaient en cours, notamment avec l’UE et Washington, afin de déterminer s’il était possible de produire et utiliser le vaccin russe dans les semaines à venir.