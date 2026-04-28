Mali : la Russie fait état de pertes au sein de l'Africa Corps lors des attaques du 25 avril

La Russie a confirmé que ses forces militaires présentes au Mali ont subi des pertes lors des attaques coordonnées du 25 avril. Georgy Borisenko, vice-ministre des Affaires étrangères russe, a confirmé le 28 avril que des éléments de l’Africa Corps, l’unité militaire russe opérant sur le terrain malien, ont été touchés durant les opérations. Moscou n’a pas précisé le nombre exact de soldats tombés ou blessés.

Reconnaissance des pertes face aux attaques

Lors d’une réunion du Comité des affaires étrangères du Conseil de la Fédération, Borisenko a exposé le bilan russe des événements du 25 avril. « Par des efforts conjoints, ils ont lancé des attaques dans de nombreuses régions du pays contre les forces armées maliennes et, malheureusement, contre des unités de notre Africa Corps. En conséquence, il y a eu aussi des pertes de notre côté », a déclaré le diplomate.

Le vice-ministre a ajouté que les raids ont globalement été repoussés dans la plupart des localités, y compris à Bamako, sans toutefois préciser le volume de la riposte russe ou ses modalités. La reconnaissance officielle des pertes intervient trois jours après les attaques, marquant un changement dans la communication des autorités russes sur le conflit malien.

Publicité

Une coordination djihadiste et séparatiste

Les attaques du 25 avril ont combiné les efforts du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, et du Front de libération de l’Azawad (FLA), rébellion touarègue. Ces deux entités ont lancé des raids simultanés sur plusieurs régions : Kati, où siège la principale base militaire malienne, ainsi que Kidal, Gao, Sévaré et Mopti.

L’attaque contre Kati a visé directement la résidence du colonel Sadio Camara, ministre malien de la Défense depuis 2021 et partisan de l’engagement russe au Mali. Camara a péri dans l’explosion. Borisenko a souligné que « le ministre de la Défense du Mali, qui était l’un des partisans du rapprochement du Mali avec la Russie, a été tué dans une explosion au début des attaques ». Le gouvernement malien a officiellement enregistré 16 blessés civils et militaires. Par ailleurs, les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé avoir neutralisé plusieurs centaines d’assaillants lors des opérations de riposte.

Kidal aux mains des séparatistes

Les séparatistes touaregs du FLA se sont emparés de la ville nordique de Kidal, où stationnaient conjointement les forces maliennes et l’Africa Corps. Borisenko a affirmé que « les séparatistes touaregs ont capturé la ville nordique de Kidal et la contrôlent toujours ». Les hostilités se poursuivent selon le vice-ministre russe, sans calendrier annoncé pour une stabilisation de la situation.