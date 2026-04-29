Cessez-le-feu en Iran : Poutine approuve la prolongation décidée par Trump

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé son soutien à la décision du président américain Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu avec l’Iran, à l’issue d’un entretien téléphonique entre les deux chefs d’État ce mercredi 29 avril. L’appel, d’une durée d’une heure et demie, a été confirmé par le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, qui s’est exprimé devant la presse.

Selon Ouchakov, les deux dirigeants ont principalement évoqué la situation en Iran et dans le golfe Persique. Poutine a jugé que la prolongation du cessez-le-feu décidée par Trump était « la bonne décision », estimant qu’elle ouvrait une fenêtre aux négociations et contribuait à stabiliser la région. Le conseiller du Kremlin a précisé que l’appel, à l’initiative de Moscou, s’est tenu dans un climat « franc et professionnel ».

Avertissement russe sur une reprise des frappes

Poutine a également mis en garde contre les conséquences d’un retour aux opérations militaires. Selon Ouchakov, le président russe a insisté sur le caractère « inévitable et extrêmement grave » des répercussions que provoquerait une reprise des frappes américano-israéliennes — non seulement pour l’Iran et ses voisins, mais pour l’ensemble de la communauté internationale.

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Cet avertissement survient alors que les négociations entre Washington et Téhéran demeurent dans l’impasse. Un premier cycle de pourparlers directs à Islamabad, début avril, n’a pas abouti. Trump a depuis annulé le déplacement de ses envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner au Pakistan, invoquant un manque de progrès. Le blocus américain des ports iraniens, décrété en parallèle du cessez-le-feu, reste en vigueur.

L’Ukraine également au menu de l’entretien

Les deux présidents ont aussi abordé la guerre en Ukraine. Poutine aurait évoqué la possibilité d’un cessez-le-feu coïncidant avec le Jour de la Victoire du 9 mai, date à laquelle la Russie commémore la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945.

Treize soldats américains ont été tués depuis le début des opérations militaires contre l’Iran, lancées le 28 février par les États-Unis et Israël. Le Pentagone a chiffré ce mercredi le coût total de l’opération à 25 milliards de dollars. L’Iran doit soumettre une nouvelle proposition de paix, dont le contenu et le calendrier de transmission restent à préciser.