Une bonne pour le Bénin. L’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou figure parmi les aéroports accrédités en Afrique. L’Association internationale des aéroports (AIC) a rendu public une liste des aéroports de 29 pays africains accrédités après la mise en œuvre des nouvelles mesures et procédures sanitaires en raison du coronavirus. Et l’aéroport de Cotonou figure sur cette liste. L’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou est parmi les 29 aéroports africains qui ont obtenu l’accréditation sanitaire de l’ACI.

Cette nouvelle est comme une récompense aux efforts déployés par le Bénin. Pour empêcher la propagation de la COVID-19, le gouvernement a décidé de renforcer l’aéroport de Cotonou avec un dispositif sanitaire qui permet de maintenir ouvert ses frontières aériennes. Ainsi, le gouvernement a rendu obligatoire le test de dépistage de la COVID-19 à tous les voyageurs en partance ou à destination de Cotonou. Et si le coût du dépistage est à la charge des voyageurs, le traitement est gratuit pour ceux qui sont déclarés positifs.

Le gouvernement a aussi doté l’aéroport de Cotonou de capteurs thermiques. Ce qui permet de vite détecter les passagers fiévreux. Le dispositif permet aussi une désinfection intégrale. Le gouvernement a, pour finir, concocté des messages sur le comportement à adopter et le circuit à suivre par chaque passager. Ces messages sont passés au moyen des haut-parleurs et d’affiches collées aux murs. C’est donc tous ces efforts qui sont récompensés et qui font de l’aéroport du Bénin, un aéroport sûr en matière de veille constante pour circonscrire la pandémie.