Après les records réalisés sur la pelouse, l’internationale Portugais Cristiano Ronaldo vient d’exploser les compteurs, cette fois-ci, sur les réseaux sociaux. L’attaquant du club italiens Juventus a été la première personne de tous les temps à réunir plus d’abonnés sur les réseaux sociaux. Il a rassemblé plus de 500 millions d’abonnés sur ses différentes plateformes des réseaux sociaux. Il réunit actuellement 262 millions d’abonnés sur Instagram, 148 millions sur Facebook et 91 millions sur Twitter. Bien que rien n’ait été plus publié sur la chaîne YouTube du joueur depuis plus de quatre ans, elle rassemble toutefois plus d’un million d’abonnés.

Avec plus de 200 millions de followers sur son compte Instagram en janvier 2020, CR7 avait été la première personne à être le plus suivi sur ce réseau social au monde. Avec ces chiffres au compte, Cristiano Ronaldo est très loin devant certaines célébrités qui sont pourtant très suivies sur les réseaux sociaux. Il s’agit notamment des chanteuses Selena Gomez (350 millions), Ariana Grande (347) ou également de l’ancien catcheur Dwayne «The Rock» Johnson qui affiche 290 de followers au compteur.

Meilleur deuxième buteur de l’histoire

Sur le terrain, le joueur avait également battu un autre record en début d’année. Grâce à son doublé lors du match de la Juventus contre Udinese ou le score avait été de (4-0), Ronaldo a damé le pion à la légende brésilienne du football Pelé en terme de buts marqués. Il l’a dépassé de 1 but avec 758 au moment où le compteur du brésilien s’était arrêté à 757 buts. Cependant, il reste le deuxième meilleur buteur de l’histoire derrière l’ancien joueur autrichien et tchécoslovaque Josef Bican qui a comptabilisé 805 buts au total.