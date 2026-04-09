Affaire DJ Tunez : Wizkid recadre Burna Boy après ses explications

Wizkid a réagi le 8 avril sur X après la diffusion d’une vidéo dans laquelle Burna Boy revenait sur son altercation présumée avec DJ Tunez à Obi’s House, un lieu très fréquenté de la scène nocturne de Lagos. La prise de parole du chanteur nigérian a rapidement ravivé une affaire déjà largement commentée sur les réseaux sociaux.

Selon plusieurs médias nigérians, l’incident se serait produit lors d’une soirée organisée dans cet établissement. Des récits relayés en ligne font état d’un échange tendu entre Burna Boy et DJ Tunez, proche collaborateur de longue date de Wizkid, avant qu’une confrontation physique ne soit évoquée par plusieurs publications.

Dans une vidéo diffusée après les faits, Burna Boy a donné sa version de l’épisode. Peu après, Wizkid a publié un message sur X, perçu par de nombreux internautes comme une réponse directe au chanteur, même si son nom n’y apparaissait pas explicitement. Cette publication a largement circulé avant d’être relayée par plusieurs comptes spécialisés dans l’actualité du divertissement nigérian.

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« Ce petit con saute sur un DJ avec 10 hommes qui portent une serviette Diddy. Ils dansent. Je n’ai jamais vu un imbécile pareil de ma vie« , écrit Wizkid

Une séquence rapidement amplifiée en ligne

L’un des éléments ayant le plus retenu l’attention reste la vidéo dans laquelle Burna Boy apparaît en train de reprendre un morceau en y glissant une allusion à “Ogbafia”, surnom associé à DJ Tunez. Cette séquence a été interprétée par de nombreux internautes comme une moquerie après l’incident.

L’échange a pris une ampleur particulière en raison du lien étroit entre Wizkid et DJ Tunez, qui collaborent depuis plusieurs années sur la scène afrobeats. Dans l’industrie musicale nigériane, ce type de différend bascule souvent très vite des coulisses vers les plateformes sociales, où les réactions des artistes, de leurs proches et des fanbases entretiennent la tension.

Une première conséquence du côté des DJs

L’affaire a connu un prolongement concret après la réaction de la Nigerian DJ Association (NDJ). L’organisation aurait annoncé, dans une communication relayée mardi, le retrait temporaire des morceaux de Burna Boy des playlists de ses membres, au Nigeria comme à l’étranger, dans l’attente des conclusions d’une enquête annoncée par l’association. À ce stade, cette mesure constitue la conséquence la plus tangible de l’incident présumé entre Burna Boy et DJ Tunez. Aucun calendrier officiel n’a encore été communiqué concernant la durée de cette suspension provisoire.