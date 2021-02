La Corée du Nord finance-t-elle ses activités via la cryptomonnaies ? Selon l’ONU, la réponse pourrait être oui. En effet, diverses études démontrent que Pyongyang aurait détourné pas moins de 300 millions de dollars en bitcoin entre 2019 et 2020 afin de financer son programme nucléaire et balistique, mais également faire face aux difficultés économiques qui la frappent.

C’est via un rapport d’experts dont la mission est de chapeauter la mise en place des sanctions imposées par la communauté internationale à l’encontre de la Corée du Nord, que cette annonce a été effectuée. Ainsi, entre 2019 et 2020, les pirates nords-coréens auraient réussi à subtiliser près de 316 millions de dollars en cryptomonnaies depuis des opérations de cyberattaque.

Plus de 300 millions de dollars subtilisés par Pyongyang

Deux énormes détournements auraient été réalisés par les pirates nords-coréens, notamment à l’encontre d’institutions financières et bourses d’échanges. Une manière pour la nation dirigée par Kim Jong-Un de profiter des ressources et opportunités offertes par la décentralisation de cette monnaie, dont la valeur ne cesse d’ailleurs de grimper.

De nouvelles sources de financement pour la Corée du Nord

Ainsi, Pyongyang est en mesure de se positionner sur de nouvelles sources de financement, tout en continuant à respecter les sanctions onusiennes. Enfin, les pirates nords-coréens s’en prendraient également à des banques plus classiques. En 2016, ils auraient ciblé la Banque centrale du Bangladesh (BCB) lui subtilisant plus de 80 millions de dollars.