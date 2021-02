Davido de nouveau honoré. Le chanteur nigérian figure sur la deuxième liste “Time 100 Next ” du magazine américain Time en cette année 2021. Une liste qui met les projecteurs sur les 100 pionniers émergents dans divers secteurs, notamment, la santé, la politique, les affaires et le divertissement. « Tout le monde sur cette liste est sur le point de faire l’histoire…Et en fait, beaucoup l’ont déjà fait » a déclaré Dan Macsai, directeur de la rédaction de Time 100. Inutile de rappeler que Davido à l’instar d’autres artistes nigérians a contribué à populariser l’afrobeat dans le monde.

Aux Etats-Unis notamment, ce genre de musique a connu un certain succès au cours de ces dernières années. « Afrobeats est un phénomène mondial, et Davido est l’un des nombreux artistes nigérians qui ont rendu cela possible ; maintenant de plus en plus Nicki Minaj à Young Thug , veulent travailler avec lui. En amenant Afrobeats sur la scène mondiale, il a ouvert la voie à des gens comme moi » a témoigné Laycon, un musicien connu pour avoir gagné le Big Brother Naija.

“Ce qui m’a le plus frappé, c’est la façon dont ces membres font face à une crise”

L’interprète de « If » avait dans un précédent tweet manifesté sa fierté d’être ” inclus dans la liste # TIME100NEXT”. Le rédacteur en chef et PDG du magazine Time a rendu hommage à tous les pionniers émergents de cette liste. « Alors que nous assemblions notre deuxième liste annuelle Time Next-une extension de notre franchise phare Time 100 qui met en lumière 100 leaders émergents qui façonnent l’avenir- ce qui m’a le plus frappé, c’est la façon dont ces membres font face à la crise sanitaire » a déclaré Edward Felsenthal.

A l’en croire; les personnes figurant sur la liste de cette année ont offert un « espoir aux yeux clairs » au milieu d’une pandémie mondiale, d’une inégalité croissante, d’une injustice systémique et de questions existentielles sur la vérité, la démocratie et la planète, elle-même.