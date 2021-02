En Russie, les autorités ont procédé ce mercredi à un raid contre les Témoins de Jéhovah. En effet, ces derniers sont interdits en Russie, étant considérés par le pouvoir en place comme un étant des membres d’un culte extrémiste. Une annonce confirmée par le Comité d’enquête russe, organe du ministère de l’Intérieur.

Dans les faits, plusieurs hauts membres de ce culte, parfois qualifié de sectaire, ont été arrêtés par les autorités. Selon les informations du ministère de l’Intérieur et des services de sécurité (FSB, ex-KGB), pas moins de 16 adresses ont été visitées par les autorités. Le nombre total d’arrestations n’a pas été communiqué.

La police russe arrête des Témoins de Jéhovah

Ces derniers sont soupçonnés par Moscou d’avoir fondé en septembre 2017, leur église de Jéhovah, et ce, malgré l’interdiction en vigueur. Ils auraient, en outre, participé à des réunions conspiratrices dans le seul et unique but d’étudier de la littérature qualifiée de religieuse, à des fins de prosélytisme. Dans les faits, ce culte est surtout pointé du doigt par l’Église orthodoxe russe.

L’église orthodoxe, toute puissante

Ce culte, proche du Kremlin, dispose d’un véritable pouvoir de persuasion. Aujourd’hui, la politique russe est d’ailleurs basée sur les préceptes mêmes des croyances orthodoxe, prônant le conservatisme. Les adeptes des Témoins de Jéhovah risquent quant à eux, de la prison ferme quand bien même ces derniers se revendiquent du christianisme.