Iran : Vladimir Poutine salue la résistance du peuple iranien et promet le soutien de la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a salué lundi la résistance du peuple iranien et assuré que Moscou continuerait à soutenir Téhéran. Cette déclaration a été faite à l’occasion d’une rencontre en Russie avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en déplacement officiel.

Selon l’agence Reuters, le dirigeant russe a évoqué le combat mené par l’Iran pour préserver son indépendance face aux pressions exercées notamment par les États-Unis et Israël, affirmant que la Russie ferait « tout son possible » pour aider les autorités iraniennes.

Moscou propose une médiation dans un conflit persistant

La Russie a également réitéré sa volonté de jouer un rôle actif dans la recherche d’une issue diplomatique. Moscou a proposé sa médiation après les frappes américaines et israéliennes visant l’Iran, des opérations que les autorités russes ont condamnées. Dans cette optique, la Russie a avancé à plusieurs reprises l’idée de prendre en charge le stockage de l’uranium enrichi iranien, une proposition destinée à réduire les tensions autour du programme nucléaire de Téhéran. Cette initiative a toutefois été rejetée par les États-Unis.

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Des négociations toujours dans l’impasse

Lors de sa visite, Abbas Araghchi a attribué l’échec des discussions en cours à la position américaine. Le chef de la diplomatie iranienne a accusé Washington d’avoir compromis les efforts visant à mettre fin aux hostilités, toujours selon Reuters.

Les tentatives de relance des pourparlers, engagées notamment au Pakistan il y a plus de deux semaines, n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. Malgré l’instauration d’un cessez-le-feu observé depuis près de trois semaines, les désaccords persistent entre les différentes parties, notamment sur la réouverture du détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce mondial de pétrole.

Une relation stratégique entre Moscou et Téhéran

La Russie et l’Iran entretiennent depuis plusieurs années des relations étroites, renforcées par des coopérations dans les domaines sécuritaire et énergétique. Cette proximité se traduit par des positions convergentes sur plusieurs dossiers internationaux, en particulier face aux politiques américaines au Moyen-Orient.

Le conflit en cours, déclenché le 28 février par des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, a déjà fait des milliers de victimes, principalement en Iran et au Liban. Ses répercussions continuent de peser sur les équilibres régionaux et sur les marchés énergétiques mondiaux.