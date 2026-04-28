Guerre en Iran : visite à Poutine, Trump mécontent, le point de la situation

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s’est rendu à Saint-Pétersbourg le 27 avril pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine, au moment où les négociations de paix menées par les États-Unis patinent et créent des tensions au sein de l’administration Trump.

Lors de cet entretien, Poutine a réaffirmé le soutien de la Russie à l’Iran, saluant « le courage et l’héroïsme » du peuple iranien face aux pressions extérieures. De son côté, Araghchi a remercié Moscou pour son engagement à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays. Cette visite intervient environ trois semaines après la conclusion d’un cessez-le-feu, négocié par le Pakistan, qui avait mis fin à plus de quarante jours d’affrontements directs entre l’Iran et Israël.

Une proposition jugée incomplète par Washington

Quelques heures après cette rencontre diplomatique à Moscou, Donald Trump a exprimé son mécontentement face à la dernière proposition transmise par l’Iran. Selon le président américain, cette offre exclut délibérément la question du programme nucléaire iranien, un élément fondamental du contentieux entre Washington et Téhéran depuis des années.

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La porte-parole de la Maison-Blanche a confirmé que Trump avait examiné la nouvelle proposition iranienne, transmise par le canal pakistanais parallèlement au cessez-le-feu prolongé indéfiniment sous son autorité. Cependant, l’absence de dispositions nucléaires rend cette offre inacceptable pour l’administration américaine, qui considère le désarmement nucléaire comme un objectif non-négociable.

Les récriminations mutuelles

Araghchi a accusé Washington d’être responsable de l’impasse des négociations menées au Pakistan, affirmant que les États-Unis ont fait échouer les dernières discussions. Trump a répliqué en déclarant que l’Iran pouvait « venir vers [lui] ou l’appeler » s’il souhaitait vraiment progresser dans les pourparlers.

Ces divergences majeures ouvrent une période d’incertitude quant à la reprise des négociations, laissant en suspens la question de savoir si une médiation internationale, impliquant désormais la Russie, pourrait relancer un dialogue direct entre Téhéran et Washington.