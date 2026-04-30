Iran : Poutine avertit Trump que toute reprise des hostilités serait « dangereuse »

Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde son homologue américain Donald Trump contre toute nouvelle action militaire contre l’Iran lors d’un appel téléphonique tenu mercredi 29 avril 2026, le deuxième entre les deux dirigeants en deux mois. L’échange, d’une durée de plus d’une heure et demie, a porté principalement sur la situation en Iran et dans le golfe Persique, ainsi que sur le conflit en Ukraine.

Le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, a rapporté aux journalistes que Poutine avait jugé toute reprise des frappes américaines ou israéliennes « dangereuse et inacceptable », en soulignant les risques qu’une telle escalade ferait peser non seulement sur l’Iran et ses voisins, mais sur l’ensemble de la communauté internationale. Le chef du Kremlin a néanmoins salué la décision de Trump de prolonger le cessez-le-feu en vigueur, y voyant une ouverture pour des négociations susceptibles de stabiliser la région.

Moscou se positionne comme médiateur sur le nucléaire iranien

La Russie a transmis lors de cet appel « un certain nombre de propositions » visant à résoudre les désaccords autour du programme nucléaire iranien, selon le Kremlin. Poutine aurait proposé à Trump que Moscou prenne en charge une partie de l’uranium enrichi iranien, une formule déjà explorée dans le cadre de l’accord de 2015. Trump a décliné l’offre dans l’immédiat, déclarant depuis le Bureau ovale : « Avant de m’aider sur ça, je veux que tu mettes fin à ta guerre. » Le Kremlin a précisé que des contacts actifs seraient maintenus avec Téhéran, les États du Golfe, Israël et l’équipe américaine de négociation.

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Un conflit dont le coût dépasse déjà 25 milliards de dollars

La guerre entre les États-Unis et l’Iran, déclenchée fin février 2026 à la suite de frappes américano-israéliennes sans autorisation du Congrès, a coûté au Pentagone environ 25 milliards de dollars selon Jules Hurst, directeur financier du département de la Défense, qui témoignait mercredi devant la Commission des forces armées de la Chambre des représentants. L’essentiel de cette somme correspond à des dépenses en munitions.

Du côté iranien, Alaaeddin Boroujerdi, vice-président de la Commission de sécurité nationale du Parlement, a affirmé que l’Iran disposait de stocks de missiles suffisants pour plusieurs années de guerre et a réitéré la menace de bloquer le détroit de Bab-el-Mandeb en réponse au blocus naval américain de ses ports.

Les négociations indirectes entre Washington et Téhéran, conduites via des médiateurs pakistanais, devaient reprendre avec la transmission d’une nouvelle proposition iranienne au Pakistan d’ici vendredi.