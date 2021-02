C’est un secret de polichinelle. Kim Kardashian et Kanye West vont divorcer. La star de téléréalité en a fait la demande il y a quelques semaines. Dans le document que s’est procuré le média en ligne ET, il est spécifié qu’il y a un accord prénuptial entre Kim et Kanye. La plus célèbre des Kardashian demande la garde partagée et légale de leurs quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm). Elle évoque par ailleurs des différences irréconciliables pour justifier sa demande de divorce.

La star de téléréalité est représentée par la célèbre avocate en divorce Laura Wasser. La date de leur séparation reste encore « à déterminer » indique le document. Selon l’accord prénuptial tous les actifs et obligations de chaque partie sont sa propriété distincte. Kim demande au tribunal de mettre fin à sa capacité d’accorder une pension alimentaire pour époux à l’une ou l’autre des parties.

” Elle sait qu’elle ira bien “

Une source a confié à ET que « Kanye et Kim s’aiment énormément, mais savaient qu’il était temps d’arrêter. Leurs enfants sont leur priorité numéro un. Ce qui maintiendra une relation positive pour eux ». Une autre source a déclaré à ET que la star de “L’Incroyable famille Kardashian” a l’impression qu’elle peut mettre cette affaire derrière elle et commencer à aller de l’avant dans la guérison. « Elle sait qu’elle ira bien. Ça va juste prendre du temps pour s’habituer à sa nouvelle normalité » a t-elle ajouté.