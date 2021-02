Aux USA, le nombre de décès est sur le point de franchir la barre du demi-million. Pour autant, la pandémie continue de ralentir sur place, avec une campagne de vaccination extrêmement rapide. De même, les gestes barrières sont désormais mieux respectés. Pour autant, pas question de crier victoire trop tôt.

En effet, pour Anthony Fauci il est même probable que le port du masque soit généralisé sur le sol américain, jusqu’en 2022 au moins. Une annonce qui intervient alors que le clan Biden a décidé d’opter pour une toute nouvelle approche face à la pandémie, dans le but de ralentir sa progression. Un changement important par rapport à l’époque Trump.

Le port du masque, jusqu’en 2022 ?

Aux USA, le virus a effectivement circulé de manière très active. Une situation terrible pour le Dr Fauci, qui considère comme étant pratiquement obligatoire, le fait de devoir continuer à vivre en respectant les mesures barrières du mieux possible, pour une période de quelques mois encore. Un moment « terrible » de l’histoire.

Une crise sans précédent ?

Selon lui, les américains n’ont rien connu de plus terrible depuis 102 ans. À l’époque, en 1918, la grippe ravage le pays. Une situation tendue donc, que Washington tente de contenir. Par exemple, plus d’un million et demi de personnes sont vaccinées chaque jour aux USA. Un rythme important, qui commence à porter ses fruits, le nombre de cas positifs au quotidien ne cessant de diminuer.