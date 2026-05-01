Mondial 2026: Sous l'impulsion d'Infantino, Trump valide la présence de l'Iran aux USA

Le président américain Donald Trump a donné son accord jeudi 30 avril pour que l’équipe nationale iranienne dispute ses matchs de groupe aux États-Unis lors de la Coupe du monde 2026, après que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a officiellement confirmé la participation du pays au congrès de l’organisation à Vancouver.

Infantino tranche au congrès de la FIFA

Ouvrant la 76e assemblée de la FIFA, Infantino a levé l’incertitude qui pesait depuis plusieurs mois sur la participation iranienne. Depuis le déclenchement des frappes aériennes américano-israéliennes sur l’Iran en février 2026, la présence de la sélection au tournoi nord-américain faisait l’objet de spéculations persistantes. Des responsables iraniens avaient évoqué un transfert de leurs matchs de groupe vers le Mexique, une option fermement écartée par la FIFA.

Infantino a justifié sa position par la mission fédératrice du football : « Nous devons unir. Nous devons rassembler les gens. C’est ma responsabilité. »

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Trump s’en remet à la FIFA

Interrogé lors d’un point presse à la Maison-Blanche, Trump a confirmé son accord en s’appuyant explicitement sur la position d’Infantino. « Si Gianni l’a dit, je suis d’accord. Laissez-les jouer », a déclaré le président américain. Ce revirement tranche avec sa publication de mars sur Truth Social, où il avait jugé « inappropriée » la présence iranienne au tournoi, invoquant la sécurité des joueurs.

La délégation iranienne n’était pas représentée à Vancouver : elle avait renoncé à se rendre au congrès après qu’un de ses membres s’est vu refuser l’entrée au Canada par les autorités d’immigration.

Trois matchs sur sol américain

La sélection iranienne, versée dans le groupe G aux côtés de la Belgique, de l’Égypte et de la Nouvelle-Zélande, jouera l’intégralité de sa phase de groupes aux États-Unis. Ses deux premiers matchs se tiendront au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, le troisième au Lumen Field de Seattle. Le coup d’envoi de la campagne iranienne est fixé au 15 juin face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles.