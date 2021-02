Ce dimanche, les autorités mondiales de la Santé ont reporté une nouvelle poussée épidémique du virus Ebola en République Démocratique du Congo(RDC). La 12e épidémie depuis la découverte du virus en 1976 dans ce pays encore ravagé par les conflits interethniques, et seulement moins d’un an après la fin précédente épidémie en juin dernier. Plus d’une cinquantaine de personnes ont déjà été mises en observations. Une potentielle crise sanitaire qui pour les autorités de Kinshasa, pourrait s’avérer difficile à gérer, surtout si les suspicions d’une résurgence du COVID-19 s’avéraient exactes. Le Covid-19 a, en RDC, infecté plus de 20 000 personnes et occasionné plus de 600 décès.

Le patient zéro découvert en Février

Le patient zéro de cette nouvelle brèche, a été découvert il y a quelques jours, alors qu’une femme à Butembo, une ville dans le nord-est du pays, se faisait admettre dans le centre de santé de sa localité pour des symptômes qui s’apparentaient à une contamination au virus Ebola. La patiente décèdera quelques jours plus tard, le 03 Février et ce serait à ses obsèques que d’autres personnes se feront contaminer, les précautions d’usage dans un tel cas n’ayant pas été prises.

70 personnes environs, de celles ayant assisté aux funérailles et de leur entourage direct, ont tout de suite été mises en observation par les autorités sanitaires du pays ; pour déterminer de leur contamination ou non. Selon les autorités sanitaires, la source de contamination de la décédée, le patient zéro donc, serait l’époux de la femme, un rescapé de la précédente épidémie.

Selon les scientifiques, le virus Ebola très contagieux peut être contracté par des fluides corporels tels que le vomi, le sang ou le sperme. Et dans le sperme, le virus peut vivre pendant plus de trois ans. La dernière épidémie du 1 août 2018 au 25 juin 2020, considérée comme la plus meurtrière du pays a fait plus de 2000 victimes.