Ce lundi, Moscou a estimé que la proposition d’Elon Musk, de discuter avec Vladimir Poutine via Clubhouse, était une proposition « intéressante ». De là à ce que les deux hommes discutent entre eux ? Pour le moment, rien de défini même si ce retour pourrait forcément accélérer les choses entre le Kremlin et le fondateur de Tesla.

Dimanche, sur Twitter, le fantasque milliardaire a affirmé qu’il serait pour lui, un grand honneur, de pouvoir discuter avec Vladimir Poutine. Une proposition que certains ont jugé être sans espoir. Pour autant, le président Poutine en aurait bien eu vent et se serait montré ouvert à l’idée de pouvoir discuter avec celui qui est également le fondateur de Space X.

Elon Musk invite Vladimir Poutine à discuter

Interrogé en conférence de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé qu’il fallait cependant définir avec plus de précisions ce que souhaitait Elon Musk par cette invitation. Si l’ensemble des acteurs y trouvaient leur compte, alors pourquoi ne pas envisager une rencontre ? Cette discussion interviendrait alors après qu’Elon Musk ait lui-même mis fin au monopole russe concernant l’accès à l’espace.

SpaceX porte un coup dur à la Russie

Le « Dragon » de SpaceX a effectivement supplanté la fusée russe Soyouz, afin de rejoindre l’ISS, la station spatiale internationale. Une avancée remarquée, qui démontre aujourd’hui comment la Russie est en train de perdre pied, entre manque d’innovation, corruption et retard technologique de plus en plus conséquent.