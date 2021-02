Deux personnes en lien avec l’émeute qui a eu lieu au Capitole ont été arrêtées au Texas. L’information a été donnée par le bureau fédéral d’investigation (FBI) qui a indiqué qu’il s’agit de deux agents immobiliers de la région de Dallas. Ces derniers sont : Jason Hyland et Katherine Schwab. Ils auraient pris un avion privé avec deux autres passagers, depuis le Texas pour Washington DC où l’émeute a eu lieu.

Jason Hyland est accusé de s’être introduit frauduleusement dans le bâtiment

L’arrestation de Jason Hyland a eu lieu le mardi 02 février 2021. Il a été accusé de s’être introduit dans un bâtiment restreint sans avoir eu d’autorisation légale. Aussi, a-t-il été accusé de conduite désordonnée au siège du Congrès américain. D’après la plainte pénale, l’homme figure sur plusieurs photos des émeutes et a également décrit la façon dont il est entré dans le bâtiment. « HYLAND a décrit la montée des marches du bâtiment du Capitole comme un « entonnoir ». Il y avait deux officiers de police du Capitole qui tenaient les portes ouvertes en haut des escaliers. HYLAND a demandé s’il pouvait entrer à l’intérieur, et l’un des policiers a dit: «Tout le monde le fait» » est-il indiqué dans la plainte.

« La garde nationale était là et n’a pas bougé un pouce »

Katherine Schwab a été interpellé le lundi 01er février dernier et fait face aux mêmes accusations que Jason Hyland. Elle figurait également sur plusieurs photos au cours de l’émeute et a publié sur Facebook qu’elle se trouve dans ledit bâtiment. Suite à une question d’un utilisateur, elle a indiqué qu’elle n’avait pas les photos de l’intérieur du capitole, et a affirmé que : « Non parce qu’ils ont fermé la porte derrière nous et ont tiré des coups de feu sur certaines personnes … intéressant cependant, la garde nationale était là et n’a pas bougé un pouce. Ils se sont assis. Ils ne se sont pas du tout battus contre nous … parce que ce n’était pas nécessaire ».