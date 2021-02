Dans un contexte où le Coronavirus continue de sévir au Sénégal, les autorités ont annoncé que la Fièvre jaune a également fait des victimes au sein de la population. A en croire le point qui a été fait par le Docteur Bayal Cissé, Médecin chef de la région médicale, 4 cas ont été identifiés à Kidira.

Une campagne de vaccination imminente

Deux d’entre eux seraient passés de vie à trépas. Selon les précisions qui ont été apportées dans les médias, une campagne de vaccination a été lancée dans le but de venir à bout de cette maladie. Les régions qui ont été ciblées pour cette campagne de vaccination sont les localités de Bakel, Kidira, Goudiry, Dianké Makhan et Tamba. Les localités de Kédougou Saraya et Salémata seront également prises en compte.

14,88% de positivité

Les produits seront administrés aux enfants de 9 mois. La Fièvre jaune qui est une maladie hémorragique virale aiguë vient s’ajouter à la pandémie relative au nouveau coronavirus qui sévit dans le pays. Selon le bilan qui a été fait par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale ce dimanche 31 janvier, sur 2083 tests réalisés, 310 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,88 %. Les mesures relatives au couvre-feu dans la région de Dakar et de Thiès sont toujours en vigueur.