Ce jeudi à Bouzonville, une petite ville de moins de 4000 habitants, située en région Grand Est à la frontière avec l’Allemagne ; il a régné une animation sans pareille. Rien à voir avec les jour de foires ou de Marché. Ce qui a animé la ville, ou plutôt le poste frontière avec l’Allemagne voisine, c’est la chevauchée folle à laquelle s’était livré un ancien repris de justice, au volant d’une camionnette. Deux gendarmes côté français ont reçu des blessures qui leur ont valu plusieurs jours d’interruption de travail. L’homme qui sortait à peine de prison était également recherché des services de police allemands.

Des gendarmes blessés et des dégâts matériels importants

Les raisons pour lesquelles le chauffard, âgé d’une quarantaine d’années, avait déboulé avec sa camionnette aux postes frontaliers de Bouzonville, restaient encore à élucider. Mais, Il n’en demeurait pas moins que les forces de l’ordre, la gendarmerie surtout, en faction se jeudi soir, se sont rapidement retrouvés en alerte maximale. Le conducteur indélicat qui de sources concordantes, sortait à peine de prison, avait en provenance de la France tenter un passage en force à la frontière vers l’Allemagne.

Peut-être voulait-il pouvoir échapper au couvre-feu en vigueur en France depuis le 16 Janvier et restreignant tous rassemblements et déplacements. Le fait est, que le chauffard tentant le tout pour le tout, avait décidé de passer outre les contrôles de sécurité. Seulement, la Police allemande en alerte également, attendait de pied ferme, notre fou du volant.

Se sentant cerné, l’ex détenu s’était donc lancé dans une chevauchée folle entre la France et l’Allemagne, blessant au passage deux gendarmes et occasionnant des dégâts matériels importants côté germanique. Il aurait fallu un dispositif important de l’armée française pour arriver à lui faire lever le pied de l’accélérateur, trois compagnies militaires et un appui aérien ont été mis à contribution.