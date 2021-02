Des policiers français se sont fait agresser alors qu’ils essayaient d’attraper un chauffard. Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi au dimanche 07 février 2021, à Béziers dans le département de l’Hérault. Aux environs de 01h20, les éléments d’une patrouille de la brigade anticriminelle (BAC) ont demandé au conducteur d’une SUV de s’arrêter pour effectuer un contrôle. Mais l’homme a refusé d’obtempérer et a pris la fuite.

Les policiers ont réussi à éviter un choc violent

Selon les informations du média français Midi Libre, l’homme s’est ensuite dirigé, en accélérant, en direction de la cité de la Devèze. Des renforts sont ensuite intervenus pour prêter main forte aux policiers de Béziers, afin d’attraper le chauffard. Remarquant que sa route sera bloquée, ce dernier a décidé de foncer sur les policiers municipaux et nationaux qui ont réussi à éviter un choc violent. Le conducteur a encore essayé de percuter les véhicules des agents de police qui le pourchassaient. Il a finalement pris la décision d’abandonner sa voiture pour s’enfuir à pied. C’est à ce moment qu’au moins vingt individus sont venus s’en prendre aux forces de l’ordre en leur lançant des pavés et des pierres.

« Cela ne peut plus continuer de la sorte »

Le but de cette manœuvre était d’empêcher les policiers d’attraper celui qu’ils recherchent. Par ailleurs, au cours des violences, deux policiers ont été blessés. Ils ont reçu chacun un jour d’incapacité totale de travail (ITT). La voiture a été récupérée et une enquête a été ouverte. Ces violences ont suscité la réaction du syndicat Unité SGP Police FO. Son délégué départemental, Fabrice Aebi a fait savoir que « les violences contre les forces de l’ordre, par des voyous, ne cessent de se multiplier, c’est insupportable, cela ne peut plus continuer de la sorte ». Il a rappelé que : « Le week-end dernier, lors de la manifestation contre la loi de sécurité globale, un jeune policier a été blessé et souffre de sept fractures au visage. Il a dû être opéré ce samedi à l’hôpital Gui de Chauliac à Montpellier, de toute urgence ».