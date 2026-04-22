Le canular d'un Youtubeur cause la mort de deux personnes à Amsterdam

Le 22 avril 2026, la justice néerlandaise est revenue sur une affaire survenue le 1er janvier 2026 dans le quartier de Nieuw-West à Amsterdam. D’après divers éléments présentés par le parquet et relayés par des médias locaux, deux adolescents ont été tués par balles dans un parc public. Un drame terrible, qui serait en fait la finalité d’un prank déclenché par un YouTubeur spécialisé dans les canulars.

Mais comment en est-on arrivé là ? Le soir du 1er janvier, un homme de 25, identifié sous les initiales Efe Y., est contacté par téléphone. L’échange est provocant et participe à une montée soudaine de la tension. Le principe du canular est simple. Il repose sur des mises en scène et des appels enregistrés, souvent financés par des abonnés.

Deux personnes se font tirer dessus

L’objectif initial de la vidéo n’était pas de provoquer une confrontation physique mais simplement d’agacer le jeune homme de 25 ans. Cela a fonctionné, beaucoup trop d’ailleurs. Après avoir raccroché, celui-ci s’est rendu dans un parc et a tiré à plusieurs reprises sur un groupe d’individus, touchant deux jeunes adolescents de 16 et 18 ans.

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Les autorités affirment dans le rendu d’analyse que les victimes ne connaissaient personne ayant un lien direct avec le canular. Elles se sont simplement trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Aucun échange n’a eu lieu entre le tireur et les jeunes adolescents. Il apparaît que le suspect a simplement sorti son arme pour se défouler.

Des canulars qui vont de plus en plus loin

Le suspect présumé faisait l’objet d’un suivi psychiatrique au moment des faits. Il vivait chez un proche et avait des antécédents médicaux signalés aux autorités. L’enquête, elle, n’a pas fini de livrer tous ses secrets. En effet, l’arme n’a pas été retrouvée. Les enquêteurs, enfin, continuent de tenter de démêler le déroulé des événements pour comprendre si le canular a vraiment eu un impact sur la décision de prendre une arme et tirer sur les deux jeunes gens ou si un autre élément déclencheur a pu jouer un rôle.

Les canulars vont de plus en plus loin et sont souvent considérés comme étant également, de plus en plus dangereux. En France, non loin de Dijon il y a quelques jours (le 17 avril dernier), un groupe de trentenaires a tout simplement simulé le kidnapping d’une joggeuse lors d’un enterrement de vie de garçon. La victime a alerté les forces de l’ordre.

