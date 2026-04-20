Italie : l’ex-attaquant de l’OL Gift Orban impliqué dans une altercation avec un supporter (vidéo)

Quelques minutes après la défaite de l’Hellas Vérone face à l’AC Milan (0-1), dimanche à Vérone, l’attaquant nigérian Gift Orban a été impliqué dans une altercation avec un supporter. La scène s’est produite à proximité du stade Bentegodi, à l’issue d’une rencontre comptant pour la 33e journée de Serie A.

Le joueur de 23 ans, passé par l’Olympique Lyonnais entre 2024 et 2025, quittait les abords de l’enceinte lorsque plusieurs supporters ont tenté de l’interpeller. Refusant de s’arrêter, il aurait suscité l’agacement de certains fans présents.

Incident déclenché à la sortie du stade

Selon Foot Mercato, un supporter aurait frappé le véhicule du joueur. Gift Orban serait alors sorti de sa voiture pour faire face à l’individu, provoquant une confrontation physique sur la voie publique. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent une scène tendue, interrompue par l’intervention d’un tiers qui a séparé les protagonistes. L’échange n’aurait pas fait état de blessés graves à ce stade, et aucune communication officielle du club italien n’avait été publiée dans l’immédiat après les faits.

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Un contexte sportif sous tension

Cette altercation intervient alors que l’Hellas Vérone lutte pour son maintien dans l’élite italienne. À l’issue de cette 33e journée, le club se situerait dans la seconde moitié du classement, avec une pression accrue sur les résultats en fin de saison.

Arrivé en Italie après son passage à l’Olympique Lyonnais, Gift Orban évolue actuellement sous les couleurs de l’Hellas Vérone, dans une phase de saison où les résultats de l’équipe restent déterminants. Aucune sanction disciplinaire ni procédure officielle n’avait été annoncée dans les heures suivant l’incident, laissant en suspens d’éventuelles suites de la part du club ou des instances du football italien.