Un homme condamné à 485 ans de prison arrêté par la police espagnole

Le 15 avril 2026, un ressortissant polonais de 40 ans a été arrêté à Arona, au sud de Tenerife, dans l’archipel espagnol des Canaries. L’information, confirmée le 21 avril par la police nationale espagnole, fait état d’un sacré coup de filet. L’homme en question était effectivement sous le coup d’un mandat d’arrêt européen émis par la Pologne étant condamné à une peine cumulée de 485 ans de prison pour plus de 40 infractions.

Plus spécifiquement, les autorités affirment que l’individu en question était recherché depuis plusieurs mois. Les enquêteurs espagnols savaient depuis septembre 2025 qu’il se trouvait sur l’île, vivant sur place en compagnie de sa famille. L’arrestation a été le fruit d’une longue opération d’analyse pour recouper les faits et s’assurer qu’il était bien la personne recherchée.

Une arrestation rapide et filmée par les forces de l’ordre espagnole

C’est le 15 avril, après avoir réussi à échapper à deux reprises aux policiers espagnols, qu’il a finalement été arrêté. Il est repéré en train de promener son chien, sans t-shirt. Plusieurs véhicules interviennent simultanément afin de l’empêcher d’une nouvelle fois s’enfuir. Il tentera bien de leur griller la politesse mais sera très vite rattrapé et stoppé.

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Les faits reprochés incluent trafic de drogue, escroquerie et détention illégale d’armes. L’ensemble des condamnations prononcées en Pologne a conduit à cette peine particulièrement élevée de 485 ans au total. Placé en détention, il sera transféré en Pologne dans les jours à venir. Il y purgera sa peine de prison, sans possibilité de sortie prématurée.

Il purgera sa peine de prison en Pologne, après son extradition

Les images de l’interpellation ont été diffusées par les autorités espagnoles. Menée par plusieurs agents, l’interpellation n’a pris que peu de temps (quelques secondes). Impressionnantes, ces images ont ensuite été relayées sur les réseaux sociaux, avec un fort retentissement.