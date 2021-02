A la suite de plusieurs dépôts de plainte contre certains fonctionnaires de la police nationale de la brigade territoriale de contact (BTC) de Pantin (Seine-Saint-Denis), une enquête préliminaire avait été diligentée par le parquet de Nanterre depuis le 23 avril 2020. Ces enquêtes ont finalement conduit à l’interpellation de huit policiers de la brigade qui ont été placés en garde à vue dans la matinée de ce mercredi 10 février 2021 à l’Inspection générale de la police nationale.

D’après les précisions du parquet de Bobigny, les fonctionnaires sont soupçonnés de « violences volontaires par personnes dépositaires de l’autorité publique, faux en écritures publiques, arrestation arbitraire, et détention de stupéfiants. » Selon une source proche du dossier, les faits reprochés aux fonctionnaires ont eu lieu tout le long de l’année 2020. D’après la Préfecture de police de Paris, les faits ont été portés à la connaissance de l’autorité judiciaire.

Le scandale de la CSI

Notons que ces nouvelles arrestations sont intervenues à un moment où le département de Seine-Saint-Denis est sous le feu des critiques à cause du scandale de la compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI). En effet, cette unité de police est visée par plusieurs enquêtes pour des faits de violences, de détention de drogue, de faux en écriture publique et de vol. Une vingtaine de fonctionnaires sont mis en cause dans le dossier.