C’est un acte d’antijeu qui a d’abord été sanctionné durement par la fédération française de football, puis par la justice. Un gardien de but du club amateur de Foissac (commune du département de l’Aveyron en région Occitanie) a écopé de 7 ans de suspension par la FFF, pour avoir mordu un arbitre. La justice quant à elle, l’a condamné à un an de prison dont 6 mois avec sursis, au terme de son procès le 09 février dernier. Il était jugé par le tribunal judiciaire de Rodez pour « pour violences aggravées sur personne en charge d’une mission de service public ».

En courroux, il lui mord l’oreille gauche

Les faits se sont déroulés il y a un an. On jouait les dernières minutes d’un match de Départemental 3 qui opposait les communes de Penchot-Livinhac et de Foissac. L’abrite se rapproche du gardien de Foissac pour lui attribuer un carton jaune. C’est alors que le joueur en courroux, tombe sur lui et lui donne un coup de tête avant de le mordre à l’oreille gauche. Le juge central arrête le match. Il va ensuite porter plainte contre son agresseur.

Après les « faits j’ai passé plusieurs nuits blanches » témoigne l’arbitre dans les colonnes de Midi Libre. Il dit avoir repris son métier même si « cet épisode a été un traumatisme ». En plus de la peine de prison, son agresseur est contraint de le soigner. Il doit également lui verser une amende de 800 euros et 210 euros de préjudice moral.