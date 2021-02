Dans la matinée de ce mardi 9 février, les éléments de la Brigade de recherches et d’intervention (BRI) et ceux de la police judiciaire d’Ajaccio n’ont eu d’autres choix que de tirer sur un individu qu’ils étaient venus arrêter. Alors que les forces de l’ordre s’étaient déportées à son domicile, le mis en cause a ouvert le feu sur elles avec un fusil de chasse selon les informations rapportées par les médias. La riposte aura donc été cinglante et mortelle pour le hors la loi.

Deux policiers blessés

Les éclats de balles tirées par le mis en cause ont blessé deux fonctionnaires de police selon les informations rapportées par les médias. Le hors-la-loi était recherché en effet dans le cadre d’ ’une enquête sur l’assassinat d’Alexandre Giacopelli. Le meurtre avait été commis le 18 juin dernier. Celui qui allait être interpellé est appelé François-Xavier Salini-Ricci et était activement recherché par la police.

Une enquête ouverte

L’opération qui s’est soldée par un décès et deux blessés dans les rangs de la police s’est déroulée dans le cadre d’une commission rogatoire de la JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée) de Marseille. Selon une annonce qui a été faite par la République d’Ajaccio, Carine Greff, une enquête « a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie pour déterminer les circonstances de la tentative d’homicide sur les personnes dépositaires de l’autorité publique et sur les circonstances du décès de la personne que l’on souhaitait interpeller ».