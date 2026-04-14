Décès soudain d’une femme sur un vol en provenance de New York après un malaise

Une passagère est décédée à bord d’un vol long-courrier reliant New York à Auckland, en Nouvelle-Zélande, après avoir été victime d’un malaise en plein trajet. L’incident s’est produit mardi 14 avril sur un appareil de la compagnie Qantas, à l’issue d’un vol d’environ 17 heures.

Selon les autorités néo-zélandaises, les services d’urgence sont intervenus immédiatement après l’atterrissage de l’avion à Auckland, où le décès a été constaté. Une enquête a été ouverte le même jour par le coroner afin d’établir les circonstances exactes de la mort.

Intervention à bord et confirmation de la compagnie

D’après un porte-parole de Qantas, l’équipage a réagi dès les premiers signes de détresse de la passagère. Des professionnels de santé présents parmi les voyageurs auraient également apporté leur assistance.

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« L’équipage et les médecins à bord ont prodigué les premiers soins, mais malheureusement, la passagère est décédée », a indiqué la compagnie, qui précise que les procédures habituelles ont été suivies jusqu’à l’arrivée des secours. La compagnie aérienne a par ailleurs adressé ses condoléances à la famille et aux proches de la victime.

Une enquête pour déterminer les causes

Les autorités locales n’ont pas communiqué, à ce stade, sur l’identité de la victime ni sur les causes du décès. L’ouverture d’une enquête par le coroner constitue une procédure classique en Nouvelle-Zélande en cas de décès soudain ou inexpliqué, notamment lorsqu’il survient dans un contexte international. Les résultats des examens médico-légaux devraient permettre de préciser les circonstances dans les prochains jours.

Des incidents rares mais suivis de près

Ce décès intervient alors que le transport aérien demeure l’un des moyens de déplacement les plus sûrs au monde. D’après les données publiées par l’Association internationale du transport aérien, plusieurs accidents mortels ont été recensés en 2025, totalisant près de 400 victimes à l’échelle mondiale, un niveau en hausse par rapport à l’année précédente.

Dans ce contexte, chaque incident fait l’objet d’investigations systématiques afin d’en établir les causes et, le cas échéant, d’adapter les procédures de sécurité. Les autorités néo-zélandaises doivent désormais déterminer les circonstances exactes de ce décès, tandis que les conclusions de l’enquête du coroner sont attendues dans les prochaines semaines.