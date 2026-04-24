USA : accusée d'avoir tué deux ex-maris, elle risque la peine de mort

En Floride, aux États-Unis, une femme est accusée d’avoir tué deux anciens conjoints le 17 décembre 2025. Le bureau du procureur de l’État du comté de Hillsborough a annoncé qu’il entend requérir la peine de mort dans l’un des dossiers.

Susan Avalon est inculpée pour la meurtre de Timothy Fletcher à Tampa et celle de David Scott à Bradenton, selon les autorités locales. Les faits se sont déroulés à quelques heures d’intervalle dans deux juridictions distinctes, mobilisant à la fois les services du comté de Manatee et la police de Tampa.

Une enquête déclenchée par une première fusillade

D’après le bureau du shérif du comté de Manatee, les premières investigations ont débuté après une intervention liée à des tirs visant David Scott. Blessé, ce dernier aurait indiqué aux forces de l’ordre que son ex-épouse pourrait être à l’origine de l’attaque. Les autorités précisent qu’il est décédé par la suite.

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Des témoins ont signalé avoir entendu plusieurs détonations et aperçu un véhicule quittant les lieux. Les recherches ont conduit à l’interpellation de Susan Avalon dans le comté de Citrus, ont indiqué les services d’enquête.

Deux scènes de crime reliées par les enquêteurs

Lors de son interrogatoire, la suspecte aurait répondu « Lequel ? » à une question portant sur son ex-mari, selon les déclarations des enquêteurs. Cette réponse a conduit les autorités à demander une vérification au domicile de Timothy Fletcher, à Tampa. Celui-ci a été retrouvé mort, atteint par balle.

Le bureau du procureur de Hillsborough a retenu contre Susan Avalon un chef de meurtre avec préméditation au premier degré pour la mort de Fletcher. Dans le comté de Manatee, elle fait face à deux chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré concernant David Scott. Les poursuites sont menées séparément par les juridictions compétentes.

Selon le droit de la Floride, la peine capitale peut être requise dans les affaires de meurtre aggravé, sous réserve de circonstances spécifiques examinées par un jury lors de la phase de condamnation.

Des précédents récents dans l’État

En février 2026, une autre affaire survenue en Floride avait impliqué plusieurs victimes dans un contexte de rupture sentimentale. Un homme avait alors tué son ex-compagne et plusieurs membres de sa famille sur différents sites avant de se donner la mort, selon les autorités locales.

Susan Avalon a plaidé non coupable. Les procédures judiciaires doivent désormais se poursuivre devant les tribunaux des deux comtés, avec la possibilité d’une phase distincte consacrée à la détermination de la peine dans le dossier de Hillsborough.