France : une femme de 54 ans meurt happée par un train en gare de Nice-Riquier

Une femme de 54 ans est décédée après avoir été percutée par un train ce samedi 25 avril en gare de Nice-Riquier, dans les Alpes-Maritimes. L’accident, survenu en milieu de matinée, a entraîné une interruption du trafic ferroviaire entre Nice et Vintimille.

Selon les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes, la victime a été déclarée morte sur place après l’intervention des secours. Les faits se sont produits aux alentours de 9h30, provoquant une forte mobilisation des services d’urgence et l’évacuation des quais afin de sécuriser la zone.

Intervention des secours et prise en charge des témoins

D’après les pompiers, 18 sapeurs-pompiers accompagnés de plusieurs engins ont été dépêchés sur les lieux, en coordination avec le Samu et les forces de police. Les équipes ont mis en place un périmètre de sécurité pour permettre les opérations d’intervention.

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« La victime est une femme de 54 ans, elle a été déclarée décédée. Six personnes ayant assisté à la scène sont prises en charge par la cellule d’urgence psychologique du Samu », ont indiqué les pompiers à France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur. Des témoins présents au moment des faits ont ainsi bénéficié d’un accompagnement spécifique.

Circulation ferroviaire interrompue sur un axe transfrontalier

L’accident a eu des répercussions immédiates sur la circulation des trains. Le trafic a été suspendu dans les deux sens entre Nice et Vintimille, un axe fréquenté reliant la Côte d’Azur à l’Italie. Des retards et suppressions ont été constatés, le temps de l’intervention des secours et des constatations nécessaires. La reprise progressive des circulations dépend des opérations techniques et des vérifications de sécurité réalisées par les équipes ferroviaires.

Un précédent récent en Belgique

Début avril, un autre accident avait été signalé en Belgique. À Kapellen, près d’Anvers, une adolescente de 14 ans avait été grièvement blessée après avoir été percutée par un train à un passage à niveau. Selon les premières informations que nous avons relayé à l’époque, la jeune fille aurait été distraite au moment de traverser, possiblement par son téléphone.

Ces événements rappellent les risques liés à la proximité des voies ferrées, notamment dans les zones de passage fréquentées par les voyageurs. À Nice, les opérations des secours et les constatations des autorités conditionnent la reprise complète du trafic sur la ligne reliant la France à l’Italie.