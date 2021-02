Le 03 juillet 2013, il sortait vivant d’une tentative de meurtre en Haute-Corse. La voiture qui le transportait avec trois autres personnes avait été attaquée par un groupe de tueurs à quelques encablures du village de Silvareccio. Elle roulait sur une route étroite de montagne. Au cours de l’attaque, le véhicule est tombé dans un ravin. Les forces de l’ordre venus sur les lieux pour constater ce qui s’apparentait à un règlement de compte, ont retrouvé dans la voiture, trois corps et un survivant grièvement blessé : Jean-François Servetto. D’autres objets ont attiré leur attention.

Il s’agit notamment des gilets pare-balles, des armes de poing, des cagoules, des munitions et des gants. Servetto sera jugé plus tard par le tribunal correctionnel de Bastia pour association de malfaiteurs en vue de commettre un ou plusieurs assassinats. Des menaces à l’endroit du maire de Linguizetta lui étaient également reprochées. La sentence tombée en mai 2016, lui inflige six ans de prison. Les assaillants n’ont pas été retrouvés. 7 ans après cette tentative de meurtre, Jean-François Servetto est de nouveau la cible de tueurs qui encore une fois, l’ont raté.

“La victime est blessée par balles mais ses jours ne sont pas en danger“

Les faits se sont déroulés dans la matinée de ce lundi 1er février dans la commune de Santa-Lucia-di-Moriani. « Il y a eu une tentative d’assassinat commise ce matin à Santa-Lucia-di-Moriani en Haute Corse. La victime est blessée par balles mais ses jours ne sont pas en danger » a indiqué le procureur de la République de Bastia Arnaud Viornery. Cet homme « très défavorablement connu de la police et de la justice » a été touché au crâne et à la main alors qu’il conduisait un véhicule. Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat. Elle est menée par la section de recherche de la gendarmerie et la police judiciaire.