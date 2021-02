Didier Lemaire, un professeur français de philosophie a été menacé de mort après avoir dénoncé le séparatisme islamiste. Cela, en défendant le professeur Samuel Paty mort engorgé dans un attentat en France en 2020. Les faits se sont déroulés dans la commune de Trappes, située dans le département des Yvelines. C’est au cours d’un entretien accordé à la chaîne de télévision BFMTV, qu’il a donné l’information.

« Une pression qui est très forte sur les femmes »

Au cours de son intervention il a fait part de la situation à Trappes, affirmant que le séparatisme islamiste est « définitivement installé » dans sa commune. « A Trappes par exemple il n’y a plus de coiffeur mixte, les femmes maghrébines ne peuvent plus entrer dans les cafés. Il s’exerce évidemment une pression qui est très forte sur les femmes par le voile et les fillettes également. En 18 ans, en 20 ans à Trappes j’ai vu une évolution fantastique de la société. Les juifs sont partis, je suis arrivé en l’an 2000, la synagogue a brûlé, ensuite c’était l’exode d’autres populations. Et puis, à présent maintenant ce sont les musulmans modérés qui s’en vont » a-t-il déclaré.